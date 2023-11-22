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22 Kasım 2023 Çarşamba 16:20:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 16:20:00

Bakan Yerlikaya açıkladı! Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Zonguldak'ta 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetlerinin bilançosunu açıkladı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi. Defterdarlık Zarar Tespit Gurubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 işyeri zarar gördü. AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesi zarar gördü."

Yerlikaya, bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçesinin Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

"AFAD GÖNÜLLÜLERİMİZ HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Yerlikaya paylaşımında, "4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli'sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD Gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : afet bölgesi Ereğli sel BAKAN YERLİKAYA
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