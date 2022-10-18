Bakan Yanık, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerin milletvekilleriyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yanık, Roman asıllı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri temsil eden milletvekilleriyle, 75. Yıl Huzurevindeki istişare toplantısında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada, Roman vatandaşlarla alakalı barınma, eğitim, kadınların istihdama katılımı ve gençler ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu doğrultuda ilkini 2016 yılında uygulamaya koydukları Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yeni versiyonunun oluşturulması, koordinasyonu, sevki ve idaresiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Yanık, bu çalışmaları farkındalık ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Yanık, "Roman vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal yardımlarımız üzerinden konut desteği sağlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Roman vatandaşlara özel konut sayısının biraz daha artırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1071 adet konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerde çeşitli hizmetler veren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ve dezavantajlı tüm bölgelerde Aile Destek Merkezleri (ADEM) sayılarını da artıracaklarını bildiren Yanık, bu doğrultuda ADEM'ler ve SODAM'lar için ayrıca müfredat çalışması yaptıklarını bildirdi.

Yanık, "Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ana çalışma başlıkları içinde olmak üzere müfredat çalışacaklar. Ortak bir eğitim formasyonu temin etmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerdeki kadınlar açısından kooperatiflerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara da değinerek, "Orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyecek somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendirmeye, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz." dedi.

Toplantıda AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Adil Çelik, Mustafa Yel, Fatma Aksal, Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Tülay Kaynarca, Jülide İskenderoğlu, Cemal Bekle, Selahattin Minsolmaz, Çiğdem Koncagül hazır bulundu.