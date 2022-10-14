Bakan Varank'tan CHP'ye girişim fonu tepkisi!

Bakan Varank, EasyCep Yenileme Merkezi açılış törenine katıldı. Konuşmasında dünya nüfusundaki artışa işaret eden Varank, aynı şekilde Türkiye nüfusunun da arttığını söyledi.

Bu artışların, büyük bir bedelle birlikte geldiğinin altını çizen Varank, dünyada her alanda sürdürülebilirlik noktasında sıkıntılar yaşandığını, artık israf noktasında dünyanın gidecek yolu kalmadığını dile getirdi.

Varank, bazı firelere rağmen, nihayet ülkelerin de bu konuda bir şeyler yapmaları gerektiğini anladığına dikkati çekerek, Paris İklim Antlaşması'nın bu çabaların en önemlisi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin de Paris İklim Antlaşması'na imza atan ülkelerin başında geldiğini anımsatan Varank, şunları kaydetti:

Bu manada yeşil büyümeyi odağına alan sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bakanlık olarak, KOBİ'lerde enerji verimli ürünlerin kullanımını destekliyoruz, OSB'lerimizin yeşil OSB olabilmesi için ciddi kaynaklar aktarıyoruz. KOBİ'lere ve büyük işletmelere sürdürülebilirlik konusunda farklı desteklerin yanında Ar-Ge destekleri sağlıyoruz, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda tüm bakanlıklarla istişare içinde örnek çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, adına ne dersek diyelim biz bu konularda önemli çabalar sarf ettik, önemli aksiyonları aldık, hükümet olarak bu çabalarımıza devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik kapsamında ürünlerin geri kazanımı ve tekrar kullanılabilmesi da en önemli hususlardan bir tanesi. 2020 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı noktasında Ticaret Bakanlığımız bir yönetmelik yayımladı. Sonrasında ilgili kuruluşumuz Türk Standardları Enstitüsü ile ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine dair bir standart geliştirdik. Bu kapsamda belgelendirme işlemlerine başladık. Bugüne kadar 20 kuruluş hazırlıklarını tamamlayarak yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Bu sayede güncel rakamlarla Türkiye'de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek, sertifikalı bir şekilde piyasaya tekrar arz edildi.

"YENİLEME MERKEZLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GÜVENLİK VE EKONOMİK ANLAMDA ÜLKEMİZE BÜYÜK FAYDALAR SAĞLIYOR"



Yapılan çalışmayla döngüsel ekonomiyi destekleyerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında çok değerli bir adım atıldığını dile getiren Varank, ikinci el sertifikalı cep telefonunda oluşturulan standartların önemine dikkati çekti.

Bakan Varank, oluşturulan standartların müşterilere getirilerine ilişkin bilgi vererek, şunları dile getirdi:

Oluşturduğumuz bu standara göre kurulan cep telefonu yenileme merkezleri öncelikli olarak, telefonla eski kullanıcı arasındaki illiyet bağını ortadan kaldırıyor. Ayrıca cihazların onarılması veya değiştirilmesi gereken bir yeri varsa bunları yapıp, telefonu kullanıcıya hazır hale getiriyor ve sattıkları yenilenmiş telefonun sorunsuz bir şekilde en az 1 yıl çalışacağını garanti ediyor. Yenilenmiş telefon olunca bunun 1 yıl garantisi var. Akıllı telefon satışları özelinde baktığımızda dünyada akıllı telefonların pazar payı 450 milyar dolar civarında. Ülkemizde de akıllı telefon pazarı oldukça büyük. Ama Türkiye olarak maalesef ihtiyacımızın büyük kısmını ithalatla karşılıyoruz. Son 2 seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren bir ülkeydi, ikinci el telefon pazarı bu açılardan çok önemli.

Bu kadar sık telefon değiştirmek Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey değil. Bu manada ikinci yenilenebilir telefon piyasası, yeni bir alternatifi de vatandaşımıza getiriyor. Yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek ekonomik değer anlamında ülkemize önemli bir katkı sağlayacak. Cari açığın azaltılmasında rol oynayacak. Özetle yenileme merkezleri sürdürülebilirlik, güvenlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor, önümüzdeki dönemde bu fayda artarak devam edecek. Bu piyasa büyüyecek.

"2021 YILINDA TÜRKİYE'DEKİ STARTUP'LARA, ERKEN AŞAMA GİRİŞİMLERE 1,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI"



Türkiye'nin en büyük yenileme merkezi olan EasyCep'in açılışının önemine dikkati çeken Varank,"2018 yılında ufacık bir mekanda kurulan EasyCep, bugün 4 bin metrekare kapalı alanda Ticaret Bakanlığı yenileme merkezi lisansı ile faaliyet gösteriyor. Şu anda 350 çalışanı var, yılsonu hedefi 500 istihdamı yakalamak. EasyCep 2021 yılında 1,2 milyon dolar tohum yatırımı aldıktan sonra 2022 yılı başında yeni yatırım turuyla 100 milyon dolar değerlemeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, gelişen girişimcilik ekosistemi sayesinde Türkiye'nin bugün artık sermaye yatırımları için parlayan bir yıldız olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

2021 yılında Türkiye'deki startup'lara, erken aşama girişimlere 1,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Biz değil yabancı uzmanlar şunu söylüyor; 'Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yatırım yapmayan kaybedecek.' Türkiye'de girişimcilik ekosistemi bizim dönemimizde şaha kalktı. Bunu söylediğimizde bizi eleştirenler, kızanlar oluyor. Son yıllardaki bu ivmeye baktığımızda, bunu başka bir şekilde ifade edebileceksek öyle ifade edelim. Biz girişimcilik ekosistemimizle gurur duyuyoruz. Bundan 2 sene önce Türkiye'de milyar dolar değerlemeye ulaşan bir unicorn yoktu. Şimdi Türkiye'nin 6 unicornu var ve bunlardan 2 tanesi 10 milyar dolar değerlemenin de üzerine çıktı.

Biz 2023 yılı itibarıyla, 10 unicorn hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Boşlukları görüp, yetkinliğimizi doğru alanlara kanalize ettiğimizde başarı hikayeleri kaçınılmaz oluyor. Son zamanlarda Türkiye olarak girişimcilikte iyi bir performans gösteriyoruz. Bu noktada genç nüfusumuz da en büyük avantajımız. Biz gençlerimizin potansiyelinden faydalanabilmek için ciddi atılımlar başlattık. Deneyap teknoloji atölyeleri, Ekol 42 okulları, TEKNOFEST... Gençlerimize yaptığımız yatırımlar tabi sadece bunlarla sınırlı değil. Daha birçok desteğimiz var.

"YETENEK İSTANBUL" DESTEK PROGRAMINI DÜN İLAN ETTİK"

Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından gençlerin yazılım sektörüne kazandırılmasına yönelik 100 milyon lira bütçeli "Yetenek İstanbul" destek programını dün ilan ettiklerini anımsattı.

Yetenek İstanbul programı ile yazılımcı eğitim ve istihdam merkezleri kurularak gençlerin yazılım sektöründe yetiştirilip istihdam edileceğini bildiren Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

Ben inanıyorum ki gençlerimiz için sektörde istihdam ancak kısa süreli bir hedef olabilir. Çünkü Türkiye'de artık gençlerimiz kişisel kariyer planlarını memurluk üzerine değil, girişimcilik üzerine kuruyorlar. Gençlerimiz oluşturacağımız bu merkezlerde piştikten sonra kendi şirketlerini kurmaya başlayacaklar. Çünkü büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol girişimcilikten geçiyor. TEKNOFEST kuşağı dediğimiz başarılı, parlak gençlerimiz üzerinden geçiyor. Bu manada Türkiye'nin geleceği aydınlık. Biz girişimciliği odağımıza aldığımızda, Türkiye'de bu alanlara yatırım yapmak isteyen iş insanı sayısı, fonlar yeterli değildi.

Onun için 'Kamu olarak ne yapabiliriz?' dedik. Girişimcilik ekosisteminin en büyük ihtiyacı finans ise, 'Acaba biz finansla ilgili neler yapabiliriz de girişimcilik ekosisteminin önünü açabiliriz.?' dedik. Bunun için bizzat Bakanlık olarak kendimiz fonlar kurmaya başladık. Bilişim Vadisi'nin kendi yatırım fonu var, Kalkınma Ajansı'nın teknoloji inovasyon fonu var, yerel kalkınma fonu var. Bunun yanında kurulu fonları desteklemek üzere kalkınma ajansları ile projeler başlattık. Kalkınma ajanslarının bu işleri yapabilmesi için mevzuatımıza madde koyduk. (Söz konusu madde: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak.)

"BU MADDEYİ GÖTÜRÜP İPTAL ETTİRMEYE ÇALIŞMAK KİME NE FAYDA SAĞLIYOR?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini anımsatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

Sayın Kılıçdaroğlu birkaç gündür ABD'de. Orada güya teknoloji firmalarını geziyor, oralardan bir şeyler söylemeye çalışıyor. (Kalkınma ajanslarının girişim sermayesi fonlarına katılımı) Bizim bu maddemizi CHP, Anayasa Mahkemesine götürdü, iptal ettirmek için. Şimdi ben soruyorum, ağzınızla girişimcilikten, teknolojiden bahsedebilirsiniz, sosyal medyadan paylaşımlar yapabilirsiniz ama biz fiiliyatta bunları desteklerken bu maddeyi götürüp iptal ettirmeye çalışmak kime ne fayda sağlıyor? CHP'nin içerisinde bir tane mi akıllı insan yok? 'Girişimciliğe destek vereceklermiş, biz bu maddeyi iptal ettirmeyelim.' diyecek bir tane mi insan yok. Gerçekten çok acayip zamanlardan geçiyoruz.

Bu işler, lafla söyleyerek olmaz. Bu işler elini taşın altına koymakla olur, biz de elimizi taşın altına koyduk. Bu maddeyi iptal ettirmek için götürdüler, inşallah onların istediği sonuç çıkmayacaktır, çıksa bile biz alternatiflerini şimdiden oluşturduk çünkü biz girişimcilik ekosistemine inanıyoruz. Türkiye oyun sektöründe ilk 6 ayda Avrupa'da en fazla yatırım alan ülke oldu, İstanbul en fazla yatırım alan şehir oldu. İkinci olan Londra'da en fazla yatırımı alan kişi de yine bir Türk vatandaşı. İşte bizim gençlerimizde bu potansiyel var.

Bakan Varank ve şirket yetkilileri, konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesti.