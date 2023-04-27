Bakan Varank, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'ın sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "24 Seçim Özel Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

"TEKNOFEST İstanbul" etkinlik alanında 24 TV ekranlarına konuk olan Bakan Varank, Murat Çiçek'in sorularını cevaplıyor.

TEKNOFEST alanının inanılmaz olduğunu belirten Murat Çiçek, "İlk kez gelmiyorum ama bir şey itiraf edeyim bakanlığınızın standına ilk kez geliyorum." dedi.

Açılış seremonisinin hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk uzay yolcularıyla ilgili bugün de paylaşacağımız bilgiler olacak. Onun hemen yanında uzayda kullanacağımız Hibrit roketin bir örneği var aslında. Dolayısıyla burası TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standı. Burada TEKNOFEST'E gelen genç kardeşlerimiz ve ailelerine bilimle, teknolojiyle geleceğin trendleriyle vakit geçirmelerini sağlayacak etkinlikler yapıyor ürünlerimizi tanıtıyoruz. TEKNOFEST başladı, 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Biz ailelerimizle birlikte evlatlarımızı misafir edeceğiz. Bir açılış seremonisi yapacaktık ama hava yağmurlu. Onu yarına erteledik ama bu vatandaşlarımızın ilgisini azaltmadı." dedi.

TEKNOFEST NE ANLAMA GELİYOR?

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in TEKNOFEST ne anlama geliyor? Türkiye'nin vizyonuna ne kattı? Gençlerimiz, çocuklarımız için ne ifade ediyor? sorularına cevap veren Bakan Varank şunları söyledi:

"TEKNOFEST fikri ilk arkadaşlarımızla beraber ortaya attığımızda değerlendirdiğimizde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde hem genç nesillerine hem de ailelere adeta bir toplumsal dalga şeklinde nasıl teknolojiyi öğretebiliriz. Gençlerimizi uzayla, havacılıkla, teknolojiyle nasıl yönlendirebiliriz bununla ilgili toplumsal toplumun bütün kesimlerinin katılacağı organizasyonları nasıl yaparız diye istişare ederken aslında bu TEKNOFEST fikri ortaya çıktı. İlk TEKNOFEST'İ 2018 yılında gerçekleştirdik. Tabi TEKNOFEST'İN aslında iki temel ayağı var. Bunlardan birincisi gençlere yönelik teknoloji yarışmaları düzenlediğimiz bir ayak ikincisi ise Türkiye'deki şirketlerin teknoloji firmalarının savunma sanayi firmalarının farklı şirketlerin geliştirdiği teknolojileri gösterebilecekleri sergileyebilecekleri bunlarla gösteriler yapabilecekleri havacılık şovlarıyla insanları teknolojiye ısındıracağımız TEKNOFEST'in finalleri diyebileceğimiz ikinci ayak."

"GELECEĞİN SELÇUK BAYRAKTARLARINI, AZİZ SANCARLARINI YETİŞTİRMEYE BAŞLIYORUZ"

Murat Çiçek'in "Togg'a 20 binle başladınız 1 milyon başvuru oldu öyle mi? İnanılmaz bir rakam bu" sorusuna yanıt veren Bakan Varank, "Birinci ayak teknoloji yarışmalarından oluşuyor. İlk sene biz teknoloji yarışmalarına oldukça mütevazi diyebileceğimiz bir rakamla başladık. Yani 10'un üzerinde kategoride kısıtlı sayıda 20 bin öğrencinin başvurduğu yarışmalarla biz TEKNOFEST'E başlamıştık. Bu yıl 300 binden fazla takım 1 milyonun üzerinde yarışmacı başvurdu. Ve ilk sene biz bir milyona yakın ziyaretçiyi burada ağırlamıştık. İlk sene ağırladığımız ziyaretçi sayısı kadar bu sene sadece yarışmalara başvuran gençlerimiz oldu. Tabi yarışmalar dediğimiz de gerçekten hem Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçlarını göz önüne alarak trendleri takip ederek gençleri o alanlara yönlendirecek yarışmalardan bahsediyoruz. Bunlar nedir? İnsansız su altı araçları yarışmasından, çip tasarımına roket yarışmalarından, insanlık yararına teknolojiler yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride gençlerimizi biz bu yarışmalara davet ediyoruz. Gençler takımlarını kuruyorlar o alanlara yönelik ürünlerini geliştiriyorlar, teknolojilerini geliştiriyorlar ve yarışıyorlar. Bunun sonucunda da gençlerimiz büyük bir tecrübe kazanmış oluyor. Ama aslında biz Türkiye'nin gelecekteki teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye başlıyoruz. Geleceğin Selçuk Bayraktarlarını, Aziz Sancarlarını yetiştirmeye başlıyoruz. Takım oyunlarını onlara öğretiyoruz. Bakınız dün ben TÜBİTAK'ın Gebze kampüsündeydim orada iki yarışma devam ediyor. Bir tanesi elektrikili araç yarışması. En verimli şekilde elektrikli araçların tasarımlarını ölçen bir yarışma. Aynı zamanda dünyada gündemde Hyper-Lup teknolojisi yani yerin altında tünellerle insan ve mal taşımacılığı yapabilmeniz için teknoloji geliştirmekle ilgili bir yarışma. Bu şu anda gündemde.

Ticari uygulaması hala yok. Ama biz Türkiye'de gençlere böyle bir yarışma açarak böyle bir yarışmanın alt yapısını oluşturarak aslında gençleri hem geleceğe hazırlıyoruz ama aynı zamanda Türkiye'nin gelecekte söz sahibi olması için de adımlarımızı bugünden atıyoruz. TEKNOFEST'in yarışma ayakları böyle. Hali hazırda finalleri devam eden yarışmalarımız var. Burada robotikten farklı alanlara kadar. İşte buraya gelen misafirlerimiz hem o alanları ziyaret ediyorlar o gençlerle konuşabiliyorlar aynı zamanda ikinci kısım dediğimiz işte mesela TÜBİTAK'ın içerisindeyiz biz TÜBİTAK olarak bu ülkeye hangi kazanımları getiriyoruz. Bizim profesyonel arkadaşlarımız bu ülkeye neler kazandırıyor bunları tek tek sergiliyor, örneklerini gösteriyoruz. Atölye çalışmalarıyla genç arkadaşlarımızı bilimsel faaliyetlere özendiriyoruz. Yarın inşallah havacılık şovları gerçekleşecek. Türkiye'nin kendi geliştirdiği ürünlerle işte Akıncı ile Kızılelma ile Gökbey ile havacılık gösterileri yapacağız. Bu aslında milletimize özgüven vermenin de yolu." ifadelerini kullandı.

Murat Çiçek, "Buraya gelen genç çocukları hatta bir kaç defa yayın yaptığımızda ilkokul talebelerini görüyordum. Kendim o yaşlara gittim. Bizim yaptığımız telleri bükerek tel arabaları yapmaktan ibaretti. Yurt dışına baktığımızda adamlar neler yapmış. Yaşıtım bir çok insan da bunu gördüğü zaman hep gıpta ediyoruz. O zamanlarda keşke bu imkanlar bizde de olsaydı. Hakikaten gurur duyduğumuz bir tablo. Bir ürün ortaya koyabilirsiniz ama vatandaş bunu sahiplenmezse bir yere kadar oluyor ve devam etmiyor. Bu yıl 5.'si yapılıyor 20 binle başlayan ve milyonları aşan bir rakamdan bahsediyorsunuz. Bu da nasıl sahiplenildiğini de gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Burada Avrupa ve Amerika'yı rakip olarak görmediklerini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Şimdi tabi bizim çocukluk yaşlarımızdan bahsettiniz. Gerçekten o zamanki imkanlarla kıyaslanamayacak yani kıyas kabul etmez imkanları biz gençlerimizin şu anda önüne koymaya çalışıyoruz. Öyle imkanlar oluşturuyoruz ki emin olun bazı kategorilerde diyelim roket yarışmalarında diyelim az önce söyledim Hyper-Lup geliştirme yarıştırmalarında dünyada örnek alınabilecek yarışmaları düzenlemiyoruz. Altyapıları biz genç kardeşlerimizin önüne koyabiliyoruz. Biz burada diğer ülkeleri Avrupa Amerika'yı rakip görmüyoruz. Onların ilerisinde alt yapılarla biz genç kardeşlerimize teknoloji geliştirme imkanı sunuyoruz. Bunun karşılığını da gerçekten alabiliyoruz. Her sene ilerlemeyi de aslında görebiliyoruz. Elektrikli araç yarışmalarında emin olun üniversite gençleriyle yarışabilecek lise takımları var. O kadar kendilerini geliştirmişler ki üniversiteli abilerinden çok daha başarılı neticeler alabiliyorlar." dedi.

Murat Çiçek'in "Bizim zamanımızda iki kalem pil tel küçük ampul yakma işi vardı. Şimdi bakıyorum uzaktan kumandayla su altı gemileri yapıyorlar, robot yapma durumları var vs vs. inanılmaz şeyler. Bunların üretime dönen hali var mı?" sorusuna cevap veren Bakan Varak şunları söyledi:

"Var tabii ki. Şimdi bu yarışmalara katılan genç arkadaşlarımız kendi girişimlerini kuruyorlar. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi Türkiye'de girişimcilik ekosistemini büyütebilmek. Genç kardeşlerimize nasıl girişimci olunur, olurlarsa hangi imkanları sunabiliriz. Türkiye'de girişimcilik eko sistemine katkı sunacak fonları nasıl sunabiliriz. Bu bizim bakanlığımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Söylediğiniz gibi bu yarışmaya katılan geçlerimiz kendi girişimlerini kuruyorlar. Mesela insansız su altı yarışmalarına katılan genç kardeşlerimizin kurduğu şu anda su altında robotik cihazlarla hizmet satan genç girişimler var. Roket yarışmalarında mesela bu seneye kadar roket yarışmalarının içerisinde kullandığımız roket motorlarını yurt dışından ithal ediyoruz. Genç bir ekip bir araya geldi bunların örneklerini Türkiye'de üretti. İnşallah önümüzdeki sene roket yarışmalarını Türkiye'de o yarışmalara katılmış gençlerimizin kurduğu şirketin ürettiği motorlarla yapacağız. Biz şu anda girişimcilik anlamında gerçekten büyük destekler veriyoruz. Gerek TÜBİTAK gerek KOSGEB gerek kalkınma ajanslarıyla hem maddi anlamda katkılar veriyoruz daha da önemlisi nasıl girişimci olur nasıl bu arkadaşlarımız fikirlerini ticarileştirebilir bunlarla ilgili destekler veriyoruz. Teknoparklarımızda bu arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Kuluçka merkezlerimizde o arkadaşlarımıza yol göstermeye çalışıyoruz. Girişimcilik bizim bir numaralı gündem maddemiz.

Bu yarışmaya katılıp şu anda profesyonel olarak çok ciddi şirketlerde çalışan genç arkadaşlarımız var ama kendi şirketlerini kurup şu anda katma değer oluşturan ve ülkeye katkı sağlayan gençlerimiz de var. Ben zaman zaman genç arkadaşlarımızla bir araya geliyorum. Bana tabi soruyorlar 'Biz nerede iş bulabiliriz, kadro meseleleri nasıl olacak' ben o arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Bir genç arkadaşımız diyelim ki birinci sınıfa başlayacak. O genç arkadaşımız üniversiteye başlarken aklındaki ilk fikir ben burayı bitirdiğimde nasıl birinin yanında çalışırım olmamalı. Bu genç arkadaşlarımız şu düşünceyle hayata başlamalı 'Ben yeni bir hayata başlıyorum. Üniversite hayatına başlıyorum. Kendi ayaklarım üzerinde nasıl durabilirim, kendi işimin patronu nasıl olabilirim' aslında biz gençlere bu ufku vermeye çalışıyoruz. Yoksa gidip birinin yanında çalışabilirsiniz. Maaşınızı alıp kendinizi geçindirebilirsiniz. Ama hayatın başında genç bir insan girişimciliği deneyebilir kendi şirketini kurmayı deneyebilir, bir girişim kurup bununla yol almaya çalışabilir. Hayatın başında bu riskler alınır. Gençken kimse bir iş kurup batırdığınızda niye böyle yaptın diye sormaz. Ama hayat ilerledikçe girişimci olma riski sizin omuzlarınıza daha fazla yük getirir. Onun için gençlerimize birinci tavsiyemiz bakanlığımızı çok iyi takip etmeleri lazım. Bakanlığımızın imkanları gerçekten fazla. TEKNOFEST gibi yarışmalara etkinliklere katılmaları lazım. Ama ilk hedefleri kendi girişimimi nasıl kurarım olmalı, kendi işimin patronu nasıl olurum bunu düşünmeliler. Devletimizin bu manada imkanları çok geniş."

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