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15 Ekim 2022 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 08:08:00

Bakan Soylu, şehit madencilerin isimlerini açıkladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da maden ocağı patlamasında şehit olan 28 madenciden 26'sının ismini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden ocağındaki patlamanın dün akşam saat 18.15 sıralarında meydana geldiğini anımsatan Soylu, patlamanın ardından vali başta olmak üzere, üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini ifade etti.

Ülkeye, Bartın'a ve madencilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Soylu, patlamanın yaşandığı anı da kapsayan vardiyada 110 madencinin çalıştığını, kritik noktada ise 49 madencinin bulunduğu bilgisini daha önce paylaştıklarını dile getirdi.

Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

"110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'da Şehir Hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda olduğunu değerlendirdiğimiz ve arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var."

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Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı.

Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.

Arama çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sağlık bakan yardımcısı, grup başkan vekili, MHP genel başkan yardımcısı ve vali ile nezaret ettiklerini kaydeden Soylu, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Allah'tan bir daha bu tip olaylara karşı karşıya bırakmamasını diledi.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber beklediklerini söyledi.

Etiketler : Süleyman Soylu Vedat Bilgin Fatih Dönmez
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