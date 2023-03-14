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14 Mart 2023 Salı 08:59:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 08:59:00

Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 161 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'yla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sabaha karşı yapılan operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, İstanbul'da düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz, hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarla 106 suçlu gözaltına alındı. Sabah 175 kişi için 42'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları. 16 ay içinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibarıyla toplam 266 kişi gözaltına alınmış oldu. 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Etiketler : Süleyman Soylu Bakan Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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