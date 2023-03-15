Bakan Soylu, Kirişci ve Nebati Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunuyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Bu coğrafya belirli riskleri de barındıran bir coğrafya. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi bizde de hissediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Sel afeti nedeniyle DSİ sorumluluğundaki tüm tahliye kanalları açık durumdadır.
Ayrıntılar geliyor...
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