Bakan Soylu, Kirişci ve Nebati Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunuyor!

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Bu coğrafya belirli riskleri de barındıran bir coğrafya. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi bizde de hissediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Sel afeti nedeniyle DSİ sorumluluğundaki tüm tahliye kanalları açık durumdadır.

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