Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile telefonda görüştü

Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.