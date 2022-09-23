23 Eylül 2022 Cuma 19:31:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 19:31:00
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.
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