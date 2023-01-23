VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da polisin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Meşru müdafaa atışları sonucu 20 terörist etkisiz hale getirildi
Borsa haftaya yükselişle başladı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam ülkeleri tepki gösterdi
Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi "Mukavemet" göreve hazır
Üç aylar başladı
Bakan Nebati, Brüksel'e gidecek
Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz
Seçim açıklaması: 6'lı masa ‘Gençlik' kelimesini ağızına alamayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek
Kıyı Emniyeti 28 personel alacak
ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Denizli'de 23 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı
Nasreddin Hoca buluşması
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var
Juventus ile Atalanta arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı
Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesine yeşil ışık yaktı
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
Kocaeli'de doğal gaz borusunun patladı: O anlar kamerada
CHP'li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda
23 Ocak 2023 Pazartesi 10:34:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 10:34:00

Bakan Soylu açıkladı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor.

Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu 21 Ocak'ta Şırnak'ta başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.

Etiketler : süleyman soylu eren abluka sohbahar kış 23 operasyonu terörist
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Enerjik Seda

Enerjik Seda
Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın
At çiftliğinde klip çekti

At çiftliğinde klip çekti
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Konsere vize engeli

Konsere vize engeli
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX