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22 Ocak 2023 Pazar 10:29:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 10:29:00

Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-24" operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde büyük çaplı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice - Arıklı) Şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan Bahşiş" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

SIĞINAKTA HAVAN MÜHİMMATI İLE 144 KG. TOZ ESRAR BULUNDU

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır-Lice İlçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet sığınak tespit edildi.

Sığınak içerisinde; 1 adet 81 mm. havan mühimmatı, 144 kg. toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Etiketler : içişleri bakanlığı diyarbakır operasyon
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