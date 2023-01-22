Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-24" operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde büyük çaplı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice - Arıklı) Şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan Bahşiş" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.
SIĞINAKTA HAVAN MÜHİMMATI İLE 144 KG. TOZ ESRAR BULUNDU
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır-Lice İlçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet sığınak tespit edildi.
Sığınak içerisinde; 1 adet 81 mm. havan mühimmatı, 144 kg. toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
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