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19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00:00

Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Bizim kentsel dönüşüm işini hızla devreye sokmamız gerekiyor. Şu anda 180 bin konut İstanbul'daki dönüşüme girdi. İlk etapta dönüşmesi gereken bina sayısı İstanbul'da 600 bin civarında" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Harikalar Diyarı'nda düzenlenecek "Kayseri Basını ile Toplantı" programında konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasında şunları kaydetti;

Bizim kentsel dönüşüm işini hızla devreye sokmamız gerekiyor. Şu anda 180 bin konut İstanbul'daki dönüşüme girdi. İlk etapta dönüşmesi gereken bina sayısı İstanbul'da 600 bin civarında. 4 adım planladık. 188 yerde dönüşüm devam ediyor.

Rezerv alanlarda dönüşüm yapmak istiyoruz. Yarısı bizden kampanyasında 200 bine yakın bağımsız birim var. Hepsini hızlandırmak için çalışıyoruz. Bütün partilerin katılımıyla başlayan çalışmayı 10 gün içinde tamamlamak istiyoruz. Yasa taslağı hazırlanıyor.

İlçe belediyelerinin de sürece dahil olması lazım. İşi TOKİ'ye yıkmak haksızlık olur. Oy aldığınız yerlerdeki vatandaşı ikna etmeniz lazım. Belediyeler topu TOKİ'ye atmamalı. Ev sahipleri razı olmazsa bizim yapacağımız bir şey yok. Onlar süreci başlatırsa biz bakanlık olarak her türlü kolaylığı sağlarız.

Etiketler : mehmet özhaseki istanbul kentsel dönüşüm
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