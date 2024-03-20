VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alman siyasetçiye TikTok'tan kısıtlama!
Bakan Özhaseki: Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, istikamet değiştirecek halimiz yok
Seçime günler kala Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!
Canlı yayında cevapladı! Murat Kurum, İmamoğlu ile bir araya gelecek mi?
DMM 'Dünya Bankası' iddialarına yalanladı
Bayraktar TB3 göz doldurdu! 23. testi de başarıyla tamamladı
20 Mart 2024 Çarşamba 00:40:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 00:40:00

Bakan Özhaseki: Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, istikamet değiştirecek halimiz yok

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İstanbul için kentsel dönüşüme ayrılan paralar ne ise kendi algıları, reklamları için ayırdıkları para, organizasyonları tam iki misli, böyle bir insafsızlık olabilir mi? Kendi cebinden harcıyorsa helali hoş olsun ama kamunun parası harcandığına göre bir gün elbet bunların da hesabı sorulur. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, onlara bakarak istikamet değiştirecek halimiz yok. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz.' dedi.

Bakan Özhaseki, "Bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağımız, ezanımız, bunun üzerinde siyaset olmaz, PKK'lılara yüz verilmez, kafirlerle oturulmaz, konuşulmaz ama ne yazık ki iktidar olabilmek hevesiyle karşımızdaki grubun böyle de bir tavrı var." dedi.

Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Kendileri için kutsalın vatan olduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Siyaset yapabiliriz, seçimlere gideriz, kazanırız, kaybederiz ama bizim için kutsal olan vatan. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağımız, ezanımız, bunun üzerinde siyaset olmaz, PKK'lılara yüz verilmez, kafirlerle oturulmaz, konuşulmaz ama ne yazık ki iktidar olabilmek hevesiyle karşımızdaki grubun böyle de bir tavrı var. Eh Allah da onlara iyilik versin ne diyelim, biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz, çalışacağız, gayret edeceğiz. Nihayetinde de Cenabıhak bizleri inşallah hak ettiğimiz yere getirecektir."

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu dile getirdi.

- "ONLARA BAKARAK İSTİKAMET DEĞİŞTİRECEK HALİMİZ YOK"

Özhaseki, CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir moda başladı, başı İstanbul çekiyor; algı belediyeciliği... Olmayanı olmuş gibi göstermek, yapmadığını yapmış gibi göstermek ve trol ordusuna trilyonlar harcıyorlar, büyük paralar dağıtıyorlar. Adam oturuyor alkışlıyorlar, kalkıyor alkışlıyorlar, yan gelip yatıyor yine alkışlıyorlar ve böyle bir trol ordusuyla önlerine bakıyorlar. Ben böyle bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul için kentsel dönüşüme ayrılan paralar ne ise kendi algıları, reklamları için ayırdıkları para, organizasyonları tam iki misli, böyle bir insafsızlık olabilir mi? Kendi cebinden harcıyorsa helali hoş olsun ama kamunun parası harcandığına göre bir gün elbet bunların da hesabı sorulur. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, onlara bakarak istikamet değiştirecek halimiz yok. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz."

Etiketler : Mehmet Özhaseki Kentsel dönüşüm İstanbul.
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX