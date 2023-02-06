Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak için Malatya'ya hareket ediyoruz.
06 Şubat 2023 Pazartesi 09:26:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 09:26:00
Bakan Özer'den depreme ilişkin açıklama: Malatya'ya hareket ediyoruz
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak için Malatya'ya hareket ediyoruz.
- Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor
- Zonguldak'ta gönüllü maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor
- Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor
- İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
- Gaziantep, Malatya, Kilis ve Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından 47 kişi kurtarıldı