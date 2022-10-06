Bakan Nebati, Mairead McGuinness ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden sorumlu AB Komiseri Mairead McGuinness ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ekonomik ilişkileri ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden sorumlu AB Komiseri Mairead McGuinness ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ekonomik ilişkileri ele alındı.
Bakan Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Nebati, Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden sorumlu AB Komiseri Mairead McGuinness ile Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ekonomik ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.
Görüşmede, küresel sınamalar karşısında iş birliğinin nasıl güçlendirileceğine dair fikir alışverişinde bulunduklarını da ifade etti.
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