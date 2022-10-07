07 Ekim 2022 Cuma 10:03:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 10:03:00
Bakan Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz
Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz.
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