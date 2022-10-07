Bakan Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz

Bakan Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz.