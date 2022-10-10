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10 Ekim 2022 Pazartesi 23:32:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 23:32:00

Bakan Nebati: Düşük maliyetli krediye ulaşım üretim ve ihracatı artıracak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, söyledi. "Bu durum ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa 100 milyar liralık kredi paketini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Ekonomi politikasının temelinin üretim olduğuna vurgu yapan Bakan Nebati, "Üreteni desteklemek temel hedefimizdir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

"GENÇ GİRİŞİMCİ ESNAFIMIZA SUNDUĞUMUZ KREDİ LİMİTİNİ 3 KATINA ÇIKARIYORUZ"

Ayrıca, 2021 Mart ayında başlattığımız "Kadın Girişimci" kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcimiz yararlanarak 17 milyar Türk Lirasının üzerinde kaynak kullandı. Bu çerçevede, ekonomimize dinamizm ve yenilik katacak genç girişimcilerimizi de unutmuyoruz.

Genç girişimci esnafımıza sunduğumuz sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan tam 3 katına çıkararak 300 bin liraya yükseltiyor, 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcimizin bu krediden yararlanmasının önünü açıyoruz.

Halkbank'ın doğrudan kullandırım yaptığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkânı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz.

"REFAH ARTACAK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Üretimi temel alan ekonomi politikamız kapsamında ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadık.

Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Son günlerde, bazı uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyeline dikkat çekmeye başladı. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımız, girişimcilerimiz daha fazla üretecek, daha fazla istihdam oluşturacak, refahımız artacak ve Türkiye kazanacak."

Etiketler : Nureddin Nebati Kredi Ekonomi politikası
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