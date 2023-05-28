VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siverek Kaymakamlığı'ndan açıklama... 4 seçimdir aynı yerde yapılıyor
Bakan Varank, yürüme zorluğu çeken 70 yaşındaki kadını Togg ile sandığa getirdi
CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı... Tutanak tutuldu
Papağanı ve atıyla sandığa gitti
Mustafa Destici, oyunu kullandı
Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabrine ziyaret gerçekleştirdi
28 Mayıs 2023 Pazar 12:42:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 12:42:00

Bakan Mehmet Muş, Samsun'da oyunu kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Samsun'da kullandı.

Mehmet Muş, oyunu kullanmak için İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na geldi.

Oyunu 1039 numaralı sandıkta kullanan Muş, daha sonra okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçime katılımın gayet iyi olduğunu belirten Muş, "Huzur içerisinde bir oy kullanma dönemi geçiriyoruz. Sandıklar kapandıktan sonra hızlı şekilde neticeleri alırız. Milletin iradesi, Türkiye'nin 2028'e kadar hükümeti tecelli etmiş olur. Şu an söz, milli iradede. Hepimiz çıkacak kanaate ve iradeye saygı duyacağız. Şimdi tek pusula ve iki aday var. Onun için birkaç saat içinde sonuçlar açıklanır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mehmet Muş Oy verne Samsun
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX