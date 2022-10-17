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17 Ekim 2022 Pazartesi 13:03:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 13:03:00

Bakan Kurum: 'İlk Evim Arsa Projesi'nin altyapı çalışmaları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak

Kaynak: AA

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Bir milyon konut arsası projesinde, altyapı TOKİ tarafından yapılacak, elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir milyon konut arsası projesinde, altyapının TOKİ tarafından yapılacağını, elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapılarının 2 yılda etaplar halinde tamamlanacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" başlıklı paylaşımda bulundu.

Paylaşıma göre, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.

Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

Etiketler : Murat Kurum TOKİ Elektrik su kanalizasyon
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