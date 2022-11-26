Bakan Kurum: Hedefimiz 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'dir

Bakan Murat Kurum, 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'yi hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda durmadan çok çalışacaklarını belirtti.

Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde, Konya'da tarihe iz bırakacak eserler üretme gayretinde olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde törende açılışı yapılan 2 bin 208 konut, Millet Bahçesi, Bozkır Barajı Tarımsal İskan Projesi, sanayi dükkanları, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri, kamu binaları, sağlık kuruluşları ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın bulunduğu 10 milyar 786 milyon liralık 54 dev eseri Konya'ya kazandırdıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi darbeye karşı Konyalı kardeşlerimizin tek vücut, tek yumruk, tek yürek olduğu bu muhteşem meydanı, Mevlana Meydanı'mızı şanlı tarihimizin ve Türkiye'nin ihtişamına yakışır şekilde donattık. Alaeddin Caddemizi Konya'ya yaraşır görünüme kavuşturduk. Konyaspor'umuzun hatıralarıyla dolmuş eski stadımızın yerindeki millet bahçemizle, hemşerilerimizi yeşille, çiçeklerle karşıladık. Konya'nın tüm ilçelerine, sıcak yuvalar, ahilik şuuruna uygun iş yerleri kazandırdık. Türkiye'nin dünyaya örnek ilk 'Sıfır Atık Sanayi Kompleksi'ni 2023'te sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bugün Ardıçlı'da modern altyapısı, parkları, bahçeleri ve yatay mimarisiyle Türkiye'ye örnek, yepyeni bir şehir yükseliyor."

Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Konya'da da vatandaşa hizmet için büyük projeler yürüttüklerini vurgulayan Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut yapılacak arsa, 50 bin iş yeri hedefimizin ilk etabında Konya'mıza toplam 7 bin 655 yeni yuva inşa ediyoruz. Kendi evini yapmak isteyen hemşerilerimiz için 55 bin arsamızın altyapısını, imarını hazırladık ve sizlere sunuyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemize, Konya'mıza hizmet etmeye, taş üstüne taş koymaya, eser üretmeye aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz."

Kurum, Türkiye'nin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın huzurunda Konya'mıza diyoruz ki davamız nettir. Yolumuz bellidir. Hedefimiz 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'dir. Durmayacağız, çok çalışacağız. Konyalıların özü de ahlakı da ahde vefadır. Sizler ahde vefanın insanlarısınız. Bunun için yarın değil hemen şimdi, çalınmadık kapı, gidilmedik hane, oturulmadık sofra, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız ve evelallah bin yıllık tarihimizin en büyük dönüm noktası olan 2023 seçimlerini, Cumhur İttifakımızla, Konya'nın ve aziz milletimizin rekor oylarıyla kazanacağız." dedi.