VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz
Ukrayna: Rusya gün içinde Ukrayna'yı 10 kez havadan vurdu
Bakan Soylu: Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik
Sırbistan arama kurtarma ekibi Belgrad'a döndü
Almanya: Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor
Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı
AFAD: Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin
Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
Fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü
AFAD "Afetzede Barınma Desteği" konusunda merak edilen soruları yanıtladı
OHAL ilan edilen illerdeki öğrenciler okul pansiyonlarına yerleştirilecek
ABD, Türkiye'deki depremzedeler için yardım malzemesi göndermeyi sürdürüyor!
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı
Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı
Afşin Elbistan Termik Santrali haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Bakan Kurum: Gerekirse imar değişikliği ile kat sayısını düşüreceğiz
Oktay: Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman deprem kurbanları için gıyabi cenaze namazı kıldı
Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu
Kamu bankalarından deprem bölgelerine 72 milyar liralık destek
17 Şubat 2023 Cuma 22:46:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 22:46:00

Bakan Kurum: Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugün itibarıyla hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler koordinesinde süreci yürütmesi önemli.

Enkazlar, belirlediğimiz enkaz döküm alanlarına dökülecek ve ayrıştırılacak.

3 milyon bağımsız bölümün 345 bini yıkık veya ağır hasarlı. 1 hafta içinde 10 ilimizde tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz.

Etiketler : bakan kurum enkaz deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX