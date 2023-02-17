Bakan Kurum: Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler koordinesinde süreci yürütmesi önemli.

Enkazlar, belirlediğimiz enkaz döküm alanlarına dökülecek ve ayrıştırılacak.

3 milyon bağımsız bölümün 345 bini yıkık veya ağır hasarlı. 1 hafta içinde 10 ilimizde tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz.