Bakan Kurum: 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı konuşmada, "5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
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