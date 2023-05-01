Bakan Kurum: TOKİ'yi küçümseyenler şimdi dillerinden düşürmüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, 24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoplu ve Fadime Özkan'ın sorularını yanıtladı.



Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

DEPREM BÖLGELERİNDE SON DURUM NE?

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in "6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan bir deprem yaşadık. Sabah 4.17'de tüm Türkiye acıyla uyandı ve sizin de söylediğiniz gibi 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı derinden etkileyen depremde 50 bin 400 canımızı kaybettik. Nice ocaklara ateş düştü, nice yuvalar yıkıldı. Annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, yakınlarını kaybettiler. Biz de her afette olduğu gibi depremin ilk anı itibariyle deprem bölgelerine illere, ilgili bakan arkadaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla afet bölgesine akın ettik. Tabi tüm Türkiye oradaydı." dedi.

Afetin ilk anından itibaren depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaların hızlıca yürütüldüğünü değinen Bakan Kurum, afetle mücadele etmenin zamanla mücadele etmek anlamına geldiğini ve afet bölgelerinde hızlı bir şekilde aksiyon almanın zorunlu olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Afetin ilk anından itibaren o birliği, beraberliği, dayanışmayı en yüksek noktaya çekecek anlayışla çalışmalarımızı yürüttük. Bu kapsamda hızlıca arama kurtarma ve oradaki vatandaşlarımızın geçici barınma ve konteyner ihtiyaçlarını, ne ihtiyaç varsa onları hızlıca gidermenin gayreti içerisinde olduk. Tabi eş zamanlı yürütmek zorundasınız. Yani afetle mücadele zamanla mücadele hızlı bir şekilde orada aksiyon almak zorundasınız. Hızlı karar vereceksiniz ve hızlı uygulayacaksınız ki vatandaşın mağduriyeti en az seviyede olsun.

"11 İLİMİZİ EŞ ZAMANLI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Depremlerden etkilenen illerdeki deprem konutlarının inşa süreci hakkında bilgiler veren Bakan Kurum, 11 ilin eşzamanlı olarak ayağa kaldırılacağını ve buna yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Afet bölgelerinde 127 bin bağımsız bölümün yapım sürecinin başlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, inşa edilecek konutların kültürel yapıya uygun olacağının altını çizdi.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Bir taraftan arama kurtarma yapılırken bir taraftan da geçici barınma, iaşe, bakım, tedavi gibi tüm hizmetler verildi ve kalıcı konutlarla ilgili süreci başlattık. Biz hep vatandaşlarımıza depremden sonra bir yıl içerisinde şehirleri ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı yürüttük. Burada da depremin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmelerimizi yaptık, 46. günde temellerimizi attık ve 2,5 ay geçti ve şu an 127 bin bağımsız bölümün yapım süreci başladı. 44 gün sürmüş yapımı sizin de söylediğiniz gibi ilk köy konutlarımızın anahtarlarını Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta köylerimizde verdik. Aynı anlayışta ilk yılda 319 bin başladığımız Mayıs sonuna kadar başlamayı hedefliyoruz. Ardından 650 bin konutumuzun yapım sürecini illerimizin demografik yapısına oradaki kültürel yapıya uygun vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa bölgenin iklimine ve zemine uygun olarak, en önemlisi ve en doğru teknikle inşa sürecini yürütüyoruz. Hem rezerv alanında hem de şehir merkezinde uygun yerleşim alanlarında inşallah hızlı bir şekilde oradaki kültürel değerlerimizi koruyacağız, onları merkeze alacağız. Ardından da 11 ilimizi eş zamanlı olarak ayağa kaldıracağız.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Depremlerden etkilenen illerdeki hasarlı, ağır hasarlı, yıkılmış veya acil yıkılacak binalara ilişkin konuşan Bakan Kurum, enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 84 seviyelerinde tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Enkaz kaldırma süreci yıkık ve acil yıkılacak binalarda yüzde 84 seviyelerine geldi. Orada da enkazlarımız kalkıyor hızlı bir şekilde. Enkaz kaldırıldıkça afetin büyüklüğünü de görebiliyorsunuz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilde 14 milyondan fazla vatandaşın etkilendiğini belirten Bakan Kurum, depremlerin ulaşımı ve arama-kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Kara yollarında meydana gelen heyelan ve araç yoğunluğu nedeniyle deprem bölgelerine ulaşımın büyük oranda zora girdiğini, olumsuz hava koşulları nedeniyle hava yoluyla ulaşımın da güçleştiğini ifade eden Bakan Kurum, "Hamdolsun hızlı bir şekilde seferberlik anlayışıyla hem çadırlar kuruldu hem konteynır kentler kuruldu, prefabrik yapılarımızı yaptık, çelik yapılardan yaptık. Parkını yaptık, çocuklarımızın gideceği okullarımızı yaptık, gençlerimizin vakit geçireceği alanları yaptık." dedi.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

11 il etkileniyor. 11 komşu ilden 14 milyon vatandaş etkileniyor hepsi komşu iller. Yardım götürebilmeniz için yolların açık olması gerekiyor, hava şartlarının uygun olması gerekiyor. İlk bir hafta bunların hepsi olumsuzdu. Biz Gaziantep'te enkaza ulaşabilmemiz, yardım götürebilmemiz için yolu kullanmamız lazım. O yollarda kaya düşmesi, heyelan var, yoğunluk var. Şanlıurfa - Adana otobanı da kısmi göçükler nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mecburen trafik D-400 karayolundan aktı. Bu kez Şanlıurfa'dan gelen bütün trafik küçük bir ilçenin içerisinden geçiyor ve ilçenin başıyla sonu arasında 2 saatte gidebiliyorsunuz. Hava ikmali yapamıyorsunuz kar ve fırtına var. Hamdolsun hızlı bir şekilde seferberlik anlayışıyla hem çadırlar kuruldu hem konteynır kentler kuruldu, prefabrik yapılarımızı yaptık, çelik yapılardan yaptık. Parkını yaptık, çocuklarımızın gideceği okullarımızı yaptık, gençlerimizin vakit geçireceği alanları yaptık. En azından minimum şartlarda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceği her üniteyi yapmaya gayret gösterdik ve şu anda 127 bin bağımsız bölüme ulaştık. 11 ilde inşa süreci eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Eş zamanlı olarak vatandaşlarımıza konutlarını etap etap teslim edeceğiz ki biz 6-7. ay itibariyle teslimlere de başlayacağımızı öngörüyoruz. Hızlı bir şekilde orayı inşa edeceğiz.

"HAZİRAN AYINDA APARTMAN TİPİ Mİ KONUTLAR TESLİM EDİLECEK?"

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun "Haziran ayında apartman tipi mi konutlar teslim edilecek?" sorusunu cevaplayan Bakan Kurum, konutların kaba inşaatlarının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve konutların tesliminin yıl sonuna kadar başlayacağını açıkladı.

Murat Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Depremin üzerinden yani Şubat ayı sonrasında 6-7 ayda teslimlerimiz başlayacak. Deprem konutlarımızın kaba inşaatları hızlı bir şekilde ilerliyor. Tüm tedarik zinciriyle ilgili üreticilerle konuştuk üreticileri topladık dedik ki biz hızlı bir şekilde 650 bin konut inşa edeceğiz. Dolayısıyla buradaki demiri, çimentosu, hazır betonu, tuğlası, sıvası, boyası, ne ihtiyaç varsa bu ihtiyaçları biz bu süreçte tedarik etmemiz gerekiyor. Herkes el ele verdik üretim kapasitelerinde hiçbir problem yok. İnşa sektörümüz çok iyi. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar kısa sürede devlet-millet seferber olup ayağa kalkamazsınız. Deprem bölgesinde 11 iliniz etkilenecek, 14 milyon vatandaş etkilenecek. İfade ettiğiniz gibi Hollanda'dan daha büyük bir alan ve hızlı bir şekilde ayağa kalkacaksınız. Kolay bir iş değil bu. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu 21 yıldır burada sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışıdır ve bunun yansımasıdır. Bu iradenin sahaya yansımasıdır. O yüzden aynı Elazığ, Malatya, İzmir'de olduğu gibi, Kastamonu'da Bartın'da Trabzon'da Rize'deki sellerde olduğu gibi Antalya, Muğla yangınlarında olduğu gibi vatandaşımıza sözümüzü tutacağız ve 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız."

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan'ın "Hala canımız yanıyor ama büyük bir korkumuz daha var: İstanbul. Hem 16-17 milyon nüfusuyla hem sanayisi, akademisi, iş merkezleri, tarihi eserleriyle Türkiye'nin kalbi aslında. Dolayısıyla İstanbul'a ilişkin büyük bir deprem beklentisi de var. 1999 depreminden bu yana o korkuyu yaşıyoruz. Uzmanların da uyarıları var. Orayı yaparken burayı da güçlendirmek gerekiyor. Siz çok önemli ve heyecan verici bir projeye başladınız, yarısı bizden kampanyasıyla. O konunun detaylarını bizimle paylaşır mısınız?" sorusunu cevaplayan Bakan Kurum, İstanbul'da 200 bin konutun tamamen rızayla yerinde yapıldığını, 100 bin konutun da rezerv alana taşınacağını açıkladı.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Fadime Hanım, bizim birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. Deprem bölgemizin yeniden ayağa kalkması. Ardından da şöyle son bir asra baktığımızda ülkemizde 130 bin kardeşimizi, vatandaşımızı bu depremlerde kaybettik. Ülkemizin nüfusunun yüzde 70'den fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Biz istiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin, başka anneler-babalar ağlamasın. Bu anlayışla İstanbul'da bayramın birinci günü Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziosmanpaşa'da müjdeyi verdi. Çünkü Gaziosmanpaşa'nın bir önemi var ilk kentsel dönüşüm, deprem konutlarımızı biz 2012 yılında yine Gaziosmanpaşa'da temellerini atmış ve seferberliğimizi oradan başlatmıştık. Bakanlık olarak TOKİ ile yaptığımız özel sektörümüz ve belediyelerimizle yaptığımız seferberliğin başlangıcı orasıdır. Bu kapsamda bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzun dönüşümü sağlandı.

1,5 MİLYON KONUTUN RİSKLİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİK

İstanbul'da 695 bin konutun dönüştürüldüğü ve şu anda 93 bin konutta çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, İstanbul'da 1.5 milyona yakın konutun riskli olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sadece İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Şu an devam eden 93 bin konutumuz var. İstanbulumuzun hemen hemen her ilçesinde, mahallesinde bir eserimiz, üretimimiz var. Yapmış olduğumuz tespitler de İstanbul'da 1,5 milyona yakın ama heyelan riskinden ama deniz dolgusundan kaynaklı, uygun tekniğe göre yapılmamış, sıvılaşma riski olan veya yeterli mühendislik, mimarlık hizmeti almamış binaların 1,5 milyon konutun riskli olduğunu tespit ettik ve buna ilişkin de yine İstanbul Gaziosmanpaşa'da bayramın birinci günü Sayın Cumhurbaşkanımız tüm ülkemize, İstanbulumuza Büyük İstanbul Dönüşümünü ve Yarısı Bizden Kampanyasını müjdelediler.

Nedir bu kampanya? 1,5 milyonluk konuta ilişkin 200 bini yerinde gönüllü rızaya dayalı bunların altını çiziyorum ki bazı vatandaşlarımız buna ilişkin "Acaba bizim evimiz mi yıkılacak?" gibi sorular ve belki o manada endişeye de sevk ediliyor. Tamamen rızaya dayalı 200 bin konutumuzu yerinde yapıyoruz. 100 bin konutumuzu da rezerv alanında yapıyoruz. 200 bin konuta ilişkin vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden başvurularını alıyoruz 26 Nisan itibariyle başladı 29 Mayıs'a kadar da devam edecek. Başvurular neticesinde biz binaların tespitlerine de başladık. Başvuruyu aldığımız noktalarda arkadaşlarımız binalara gidecekler o binada 3'te 2 çoğunluk sağlanıp sağlanmadığı, binanın riskli olup olmadığına ilişkin ön tespitlerini yapacaklar. Bu ön tespit riskli bina şerhi de koymayacağız. Çünkü 3'te 2 sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. "Evet binanız dönüşüme tabi olabilir ve bu çerçevede çoğunluğu sağlayın gelin biz yarısı bizden kampanyasıyla binamızı dönüştürelim" diyeceğiz.

"BİNANIN RİSK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİYİ PAYLAŞACAK MISINIZ?"

Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan'ın "Binayı tespit ettikten sonra binanın risk durumuna ilişkin bilgiyi binada oturanlarla paylaşacak mısınız?" sorusunu cevaplayan Bakan Kurum, ön tespit yapılacağını ve çoğunluğun sağlandığı takdirde dönüşüme başlanılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bina dönüşüme tabi olabilir. Çoğunluk sağlandıysa onu torbaya atacağız. Tabii ki bu bina dönüşmelidir diye vatandaşlarımıza söyleyeceğiz ama tapuya gidip riskli diye şerh koymayacağız. Ön protokol yapacağız. İlla riskli bina şerhi yaparak dönüşüm yapmak zorunda değiliz. Nasıl hasar tespitte gidip tek tek binaları incelediysek o detaylara bakıyoruz o çerçevede de vatandaşın rızası varsa gidip dönüştürüyoruz. Burada ön bir tespitimizi yapacağız. Diyeceğiz ki vatandaşımıza "Siz bu binayı dönüştürmek istiyorsanız çoğunluğunuzu sağlayın" ve sizi eğer 200 bini aşmazsa zaten 200 bin konutu yapacağımız için sorun yok. Ama 200 bini aşarsa da başvuran vatandaşlarımızı da riskli olanları bir torbaya atacağız. Noter huzurunda kura çekeceğiz ve burada TOKİ Başkanlığımızca inşaatını biz yapacağız devlet olarak. En geç 2 yıl içerisinde inşaatımızı tamamlayıp vatandaşlarımıza vereceğiz bu süreçte aylık 5 bin 250 lira kira yardımı 10 bin 500 TL de taşınma yardımı vereceğiz. Kiracı vatandaşlarımıza da iki aylık taşınma yardımı vereceğiz ve maliyetin yarısını da biz karşılayacağız. Maliyet olarak bizim yaptığımız inşaatlarda 2+1 100 metrekare dairelerde maliyetin 1,5 milyon olduğunu gördük. KDV'si fiyat farkı malzeme artışı falan. Bunu biz 1,5 milyon olarak kabul ettik ve dedik ki 750 bin TL'sini siz ödeyin 750 bin TL'sini biz karşılayalım. Vatandaşımız sadece 2+1 bir daire için 750 bin TL ödeyecek ve bunu da yüzde 10 sözleşmeyle birlikte peşinat kalan tutarı da 10 yıl vadeyle 2+1 için aylık 5 625 TL taksitle, 3+1 daire için 6750 TL taksitle ödemesini yapacak. Artış da TEFE TÜFE veya memur maaş artışında hangisi düşükse o oranı dikkate alacağız. Aslında onu da almıyoruz niye almıyoruz çünkü geçmişte TOKİ'den ev almış kardeşlerimize geçen yıl mesela memur maaşlarına yüzde 80'e yakın artış geldi ama biz yüzde 25 uyguladık.

UYDU KENT PROJESİ

Bakan Murat Kurum, İstanbul'un en önemli sorunlarından sayılan trafik, yeşil alan, otopark, kentsel dönüşüm gibi sorunların uydu kent projeleriyle büyük ölçüde giderilebileceğini açıkladı.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Binalara sonradan imar planı yapılmış belki çarpık kentleşme dediğimiz o aslında. İstanbul'un en önemli sorunlarına baktığımızda ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm, otopark, yeşil alan... Hizmet anlamında bunlar öne çıkıyor. Bu sayede 100 bin rezerv konut yaparak ne yapacağız? Şimdi bu donatı alanlarında kalan kardeşlerimiz vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımız tapularını alamıyorlar mülkiyete konu edemiyorlar çocuklarına miras bırakamıyorlar binalarını yenilemek istese yapamıyorlar. Bu vatandaşlarımız için işte oluşturacağımız uydu kentlerde rezerv konutlar üreteceğiz ve rezerv konutlara vatandaşlarımızın oradaki arsadaki değeri mülkiyeti neyse yeni yaptığımız konutlara götürüp oradaki maliyetten düşeceğiz kalan bir miktar varsa yarısını biz karşılayacağız yarısını vatandaşımız karşılayacak. Eğer vatandaşın ister TEFE TÜFE endeksi 10 yıl vadede isterse 1 milyon 250 bin liraya kadar 0,79 vade farkıyla kredi de kullanabilecek sabit. Bu tercih vatandaşımızın tercihi olacak ve böylelikle o otopark, yeşil alan, yolların yine trafik ve ulaşımla ilgili sorunlarının çözümüne ilişkin iradeyi ortaya koyacağız. Yol var ama üzerine bina yapılmış. Bu sayede yerinde de böyle bir dönüşüm sürecini yürüteceğiz."

'YARISI BİZDEN'E 77 BİN BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da Kentsel Dönüşümde yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların 77 bini geçtiğini açıkladı.

Bakan Kurum, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Burada el ele verip bu dönüşümü gerçekleştireceğiz ve bu İstanbul'un yüzyılın dönüşümü olacak. Bu çok önemli. Neden önemli? İstanbul bizim sadece bir ilimiz değil. Medeniyetimizin başkenti. Tarihimiz, kültürümüz, benliğimiz, ecdadımızın, atalarımızın bize emaneti, nüfusumuzun 5'te 1'i İstanbul'da yaşıyor. Gelirlerimizin yüzde 50'den fazlası İstanbul merkezli. Finansın merkezi dolayısıyla biz İstanbul'u korumak zorundayız. İstanbul'un dönüşümü milli güvenlik, egemenlik meselesi... Bu kadar net. Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önemli. Burada da bugüne kadar koymuş olduğumuz iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız daha da artırmak suretiyle bu kampanyayı müjdelediler. Şu ana kadar da kampanyamıza güzel de bir teveccüh oldu. Şu ana kadar 77 bin 136 başvuru ve bu da yaklaşık 425 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor.



Yani 1 milyon 600 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru söz konusu. Bu süreç milletin devletine olan güvenini, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini net bir şekilde yansıtmaktadır. Vatandaşımız da dönüşmek istiyor. Bizi yolda çeviriyorlar, "Biz başvurduk, gelip hemen inceler misiniz?" diyorlar. Ekiplerimizle gidip binaları inceliyoruz ve ardından burası dönüşüme tabi olmalı diyerek vatandaşımızla el ele rızaya dayalı yapıyoruz. Bu 200 bin konutu yerinde yapacağız. Bunların hepsi geçerli olursa limit dolmuş durumda 200 binlik limit. Ama tabii bakacağız 3'te 2 çoğunluk sağlanmış mı sağlanmamış mı, gerçekten riskli mi diye. Sosyal konuta 5 milyon başvuru oldu. Bu da İstanbul'un dönüşümü adına tarihimizin en önemli iradesidir. 100 bin konutu da rezerv alana gidiyoruz orada vatandaşlarımızın donatı alanında kalan yerleri var. Örneğin Bağcılar'da Sancaktepe, Sultanbeyli'de var. Yıllardır orada oturuyor evi var ama imar planında orası yol okul eski alan.