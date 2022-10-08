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08 Ekim 2022 Cumartesi 22:48:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 22:48:00

Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekiminin mesai sonrası darbedilmesine tepki gösterdi.

'Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermekte, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan doktorun, dün akşam mesai çıkışında daha önce beyaz kod verdiği şahısla yanındaki iki kişinin saldırısına uğradığını aktardı.

Doktorun ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor."

- "YARGININ VERECEĞİ NİHAİ KARARIN TOPLUM VİCDANINA TERCÜMAN OLACAĞINA KUŞKU YOK"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok." ifadesini kullandı.

Etiketler : Bakan Koca Sağlık Bakanı sosyal medya
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