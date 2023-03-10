10 Mart 2023 Cuma 18:59:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 18:59:00
Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Koca; "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak." dedi.
"Depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden 15 Mart'a kadar yapılacak."
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