Bakan Koca: Ayrı coğrafyalardaki kardeşlerimize sağlık alanında destek sağlamakta kararlıyız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi başladı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından Girne'den düzenlenen etkinliğin açılışına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Yıldız Camcıoğlu, Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Serap Balcı ile hekimler ve diğer davetliler katıldı.

KKTC Geleneksel Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

"KKTC'MİZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR"

Bakan Koca, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve arkadaşları tarafından 39 yıl önce bugünlerde kurulan KKTC'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Türkiye yüzyılını yaratmak azminde olduğumuz bu çağda, bütün akraba topluluklarımızı, bütün Türk devletlerini, kardeşlerimiz olarak bağrımıza basıyor, birlik ve beraberlik ruhuyla, başaramayacağımız bir şey olmadığına inanıyoruz. Türkiye olarak ayrı coğrafyalardaki kardeşlerimize, diğer alanlarda olduğu gibi, sağlık alanında da mümkün olan her desteği sağlamakta kararlıyız. Bu hususta KKTC'miz bizim göz bebeğimizdir. COVID-19 salgınının en ağır dönemi olan 2020 yılı sonunda, İstanbul'daki iki acil durum hastanesinin açılışının ardından, 3. acil durum hastanesinin burada yapılması, bu bakışın sonucudur. 100 yataklı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, bakanlığımız tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı."

Türkiye tarafından KKTC'de yapılması planlanan 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi ihalesinin elde olmayan nedenlerle biraz gecikmiş olduğuna işaret eden Koca, bunun kısa sürede tamamlanarak inşaatına başlanacağını söyledi.

Koca, "KKTC Lefkoşa Hastanesi, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış, bünyesinde her türlü tanı ve tedavi birimini barındıran, Kıbrıs Türk halkına, hak ettiği konforu yaşatarak, sağlık hizmeti sunan bir hastane olacaktır. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile birlikte bu hastaneler, KKTC'nin sağlık sitemini güçlendiren yapı taşları arasına katılacaktır" dedi.

"TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEN BU KRİZDEN ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Dünyada son dönemde çeşitli krizlerin yaşandığına değinen Koca, gelişen teknoloji ve talep edilen konfor ortamlarının enerji ihtiyacını gün geçtikçe artırdığını dile getirdi.

Koca, kutuplardaki ısınma ve buzul erimelerinin, çok az yağmur alan bölgelerde tropik fırtınalar, mevsim kaymaları, alışıldık olanın dışındaki sıcaklık değerleri, yapay savaş ve çatışmalar ile pandemi gibi hayatı zorlaştıran olayların tüm canlıları etkilediğine değindi.

Gıda krizinin somut olarak hissedildiğini ve gıda fiyatlarının gün geçtikçe yükseldiğini kaydeden Koca, alt gelir seviyelerindeki kişilerin yeterli ve nitelikli gıda teminindeki sıkıntıyı hissettiğini aktardı.

Koca, her ülkenin kendisine yeterli bir potansiyele sahip olması gereken hayati alanların başında gıda ve sağlığın geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin bu alanlarda halen şanslı ülkeler arasında olsa da tüm dünyayı etkileyen bu krizden etkilenmemenin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

"SAĞLIK HİZMETİNDE HİÇBİR VATANDAŞIMIZI İHMAL ETMEDİK"

Tüm ülkelerinin el birliğiyle, insanlığın geleceğini tehdit eden bu tehlikeli gidişe dur diyebilecek bir irade ve kararlılığı göstermesi gerektiğine dikkati çeken Koca, Türkiye'nin, özellikle genç nesillerin, sağlıklı ve nitelikli gıdalar ile beslenmesi ve aşırı beslenmeden uzak durması adına uzun zamandır belli programları yürüttüğünü ifade etti.

Koca, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin sağlıkta büyük ve kalıcı başarılar gösterdiğini anlatarak, pandeminin ve global ekonomik durumun yüklediği sıkıntılara rağmen gerçekleştirilen altyapı yatırımları ve nitelikli sağlık çalışanları sayesinde Türkiye'nin sağlık sistemi ile iftihar etmeye devam ettiklerini belirtti.

2020 yılıyla ağır bir küresel salgına maruz kalındığını ve salgının her kesimi etkilediğini ifade eden Koca, sağlık çalışanları olarak bu ağır yükün merkezinde olduklarını anlattı.

Bakan Koca, "Sağlık hizmetinde hiçbir vatandaşımızı ihmal etmedik. Toplum ise, sağlık çalışanlarının çabasını, krizi atlatmak için nasıl çalıştıklarını gördü ve bu çabayı yürekten alkışladı. Sağlık personelinin, çalışma ortamlarını iyileştirme ve iş barışını, her anlamıyla sağlama çabamıza, hiç ara vermedik. Hasta ile hekimin, kendilerini güvende hissettiği ortamın oluşturulması, vazgeçilmez hedefimizdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öncülük ve onayıyla Beyaz Reformu, adım adım hayata geçirdik. Sağlıkta fiili şiddet, katalog suçlar arasına alındı, cezalar ağırlaştırıldı. Sağlık çalışanlarına, dava tehdidinin önüne, engeller kondu. Özel sektörde çalışanlar dahil, tıbbi hatalı uygulama suçlamalarına karşı, soruşturma, artık Mesleki Sorumluluk Kurulunun iznine tabi kılındı" değerlendirmesini yaptı.

"66. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİNİN HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Uzun yıllardır, bilimsellik niteliğini ileriye taşıyarak devam eden, çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren, temel konuların, sorunların ve bunlara yönelik güncel gelişmelerin ele alındığı Milli Pediatri Derneği kongrelerinin bir yenisinde sağlık camiasıyla birlikte olduklarına işaret eden Koca, sözlerini, "66. Türkiye Milli Pediatri Kongresinin, başarılarla geçmesini ve sağlık camiamıza, meslektaşlarımıza, özellikle de yarınlarımızın teminatı olan sevgili çocuklarımıza, hayırlar getirmesini diliyorum. Başta, dernek yöneticilerimiz ve Kongre düzenleme ekibimiz olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinize, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye tamamladı.