Bakan Kirişci: Herkes büyük bir gayret gösteriyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir asrın depremi olarak nitelendirilen sarsıntıları Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesin hissettiğini söyledi.

Yakın tarih için 1939 Erzincan Depremi'nin en büyük deprem olarak bilindiğini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Fakat şu anda bu deprem özellikle saat 04.17'deki deprem sonrası 13.24'teki ikinci ayrı depremle çok büyük bir boyut kazanmış oldu. Böyle bir depremin yaraları elbette ağır ama şu var; Türkiye olarak her zaman bir olduk, beraber olduk. Devlet millet kucaklaştı, kaynaştı. Buna ilişkin acıları bir an önce dindirmek, o enkazın altında olan her bir kardeşimize erişmek için gerçekten cansiparane çalışan AFAD başta olmak üzere gönüllü teşekküllerimiz, herkes, vatandaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor."

"ADANA'DA 188 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Bakan Kirişci, söz konusu depremin Türkiye'nin sınırlarının ötesinde de hissedildiğini, Suriye başta olmak üzere Lübnan, İsrail, Ürdün gibi ülkelerin etkilendiğini dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık 12,5 milyon kişinin yaşadığı, yüzölçümünün de yüzde 13'üne karşılık gelen bir coğrafyada depremlerin büyük tahribata yol açtığını kaydeden Kirişci, şöyle konuştu:

"Genelde depremler olur, hemen civar illerden size yardıma gelinir. Ama öyle bir deprem ki civardaki bütün illerin de sizden daha ağır yaşadığı bir deprem. Bu konuyla ilgili gerçekten tarifi mümkün olmayan bir deprem. İkinci depremle evlerine girenler ki mesela Adana için söyleyelim, 4 bina girilmemesi gerektiği halde ikinci depremde yıkıldığı için de bizim yıkılan bina sayımız bu manada 11'e çıkmıştır. Dolayısıyla bu depremin yaralarını sarmak, millet olarak hepimize düşüyor. An itibarıyla Adana'da 188 vatandaşımız hayatını kaybetti, bu depremde. İnşallah onlar şehit olmuşlardır. Yaralı sayısı da 3 binin üzerinde."

Vahit Kirişci, Adana'daki sağlık kuruluşlarının Hatay başta olmak üzere bölge illerinden gelen yaralılara da hizmet verdiğini bildirdi.

Adana'nın gönlünü, hastanelerini açtığını belirten Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletin ve milletin bütün imkanları şu anda seferber edildi. Adana olarak, bu 10 vilayetin depremi en az hissedenlerinden biriyiz. Çünkü Kahramanmaraş başta olmak üzere Antakya ikinci sırada ve Adıyaman yine hakeza üçüncü sırada. Gaziantep'in çok sıkıntı yaşayan ilçeleri var. Malatya'sı, Diyarbakır'ı ve Şanlıurfa'sı, Osmaniye'miz, Kilis kısmen... Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Umutlarımız tükenmiş değil. Biraz önce daha bir saat önce canlı olarak çıkardığımız enkaz altında olan vatandaşlarımız vardı. Tabii millet olarak hepimizi yeniden motive ediyor. Moralimizi düzeltiyor. Temennimiz bu sayıların artmasıdır. Yani kurtarılan vatandaşlarımız sayısının artmasıdır."