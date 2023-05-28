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28 Mayıs 2023 Pazar 15:10:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 15:10:00

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, oyunu Trabzon'da kullandı. Bakan Karaismailoğlu, ""İnşallah en büyük takdiri vatandaşımız verecektir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy verdi.

Eşi Nilüfer, oğulları Ali Eren ve Semih Karaismailoğlu ile Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'na gelen Bakan Karaismailoğlu, "2045" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Karaismailoğlu, gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız. 14 Mayıs'ta yarım kalan maçı bugün bitireceğiz inşallah. Memleketimiz için hayırlı olsun." dedi.

Vatandaşların memleketin geleceği için kararını verdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah en büyük takdiri vatandaşımız verecektir. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Daha mutlu, daha güzel, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekili seçimlerini 14 Mayıs'ta tamamlamıştık. Cumhurbaşkanlığı seçimini de bugün tamamlıyoruz. Artık bundan sonra işimize bakacağız."

Karaismailoğlu, sabah saatlerine göre öğleden sonra seçimlere katılımın arttığını belirterek, "Katılım ne kadar yüksek olursa demokrasimiz de o kadar iyi olacaktır inşallah. O yüzden vatandaşlarımızdan kalan süre içerisinde mutlaka sandığa ulaşmalarını, oylarını kullanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Trabzon Oy verme
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