Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Silah yurt dışı menşeili olabilir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan lav silahının yurt dışı menşeili olabileceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı.
Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi.
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