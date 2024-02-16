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Bakan Fidan'dan Almanya'da yoğun diplomasi
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16 Şubat 2024 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 16:15:00

Bakan Fidan'dan Almanya'da yoğun diplomasi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın, Almanya'da düzenlenen konferanstaki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Fidan, AB'ye aday diğer ülkeler ile Türkiye arasında ayrım yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

Gazze meselesinin de konuşulduğu görüşmede, AB tarafının Birlik içindeki görüş ayrılıklarının Filistinlilere desteği ciddi biçimde engellediği, İsrail karşısında bir manivelaları olmadığı ifade edildi.

Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, iki taraf da Suriye rejiminin siyasi sürece angaje olması gerektiğini belirtti.

- FİDAN, POPŞOİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi ile de görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fidan, Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı.

Görüşmede, ekonomik ilişkiler, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

İki bakan, ayrıca gelecek dönemde yapılacak üst düzey ziyaretler ve Türkiye'nin Gagavuz Yeri'ne sağladığı katkıları görüştü.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Görüşme AB Dış İlişkiler
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