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Bakan Fidan, Stoltenberg ile görüştü
25 Mart 2024 Pazartesi 17:43:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 17:43:00

Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Etiketler : Hakan Fidan NATO Stoltenberg görüşme
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