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15 Nisan 2024 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 16:34:00

Türkiye'den Gazze diplomasisi: Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

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Etiketler : dışişleri bakanı hakan fidan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres
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