Türkiye'den Gazze diplomasisi: Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

Türkiye'den Gazze diplomasisi: Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti