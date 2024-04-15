Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti.
Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.
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