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Bakan Fidan, BMKG toplantısına katılacak
28 Kasım 2023 Salı 18:54:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 18:54:00

Bakan Fidan, BMKG toplantısına katılacak

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılmak için New York'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı BMGK oturumuna katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Fidan, 11 Kasım'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için oluşturulan grubun diğer üyeleriyle temaslarda da bulunacak.

Etiketler : BAKAN FİDAN Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi katılım bmgk
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