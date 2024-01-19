Bakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi'yi kabul ettiği belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi kabul etti.�������� pic.twitter.com/FtIcJAR97O— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 19, 2024
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