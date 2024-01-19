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Bakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi ile görüştü
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19 Ocak 2024 Cuma 22:41:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 22:41:00

Bakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi'yi kabul ettiği belirtildi.

Etiketler : Dışişleri Hakan Fidan BM Türkiye
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