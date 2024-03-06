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06 Mart 2024 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 15:45:00

Bakan Fidan, Blinken ile görüşecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmek üzere Washington'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere saat 15.00'te Ankara'dan ayrıldı.

Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.

Yarın ve 8 Mart'ta yapılacak resmi ziyaret sırasında Fidan'ın basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Etiketler : hakan fidan blinken abd
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