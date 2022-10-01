01 Ekim 2022 Cumartesi 00:32:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 00:32:00
Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam
Kaynak: TRT Haber
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kışöncesi hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Kış öncesi doğal gazda hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.
KIŞ ÖNCESİ DOĞAL GAZDA SON HAZIRLIKLAR TAMAM ❄️— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 30, 2022
Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz %�� doluluğa ulaştı. �� pic.twitter.com/L6WECUzEuF
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