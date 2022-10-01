VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: Putin bizi korkutmuyor ve korkutamayacak
Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam
Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık
Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi
KKTC: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Bakan Bozdağ: 2023 seçimlerindeki mücadelemiz sadece 7'li masadakilerle değil
Çipras'tan Miçotakis yönetimine ABD üsleri konusunda eleştiri
Putin'den yeni kararname: 120 bin kişi askere alınacak
AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı
MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi
Stoltenberg: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla beldede karantina
KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyata başkalarına kiraya verdi
Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı
Fırat Çakıroğlu cinayetinde savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin lira dolandırdılar
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
ABD'den Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı
'Medeniyetlerin beşiği' İznik Dünya Göçebe Oyunları'na hazır
01 Ekim 2022 Cumartesi 00:32:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 00:32:00

Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kışöncesi hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Kış öncesi doğal gazda hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.
Etiketler : Fatih Dönmez Doğalgaz sosyal medya
Üçüncü kez aynı dizide

Üçüncü kez aynı dizide
İrem'e nazar değdi

İrem'e nazar değdi
Çekimler başladı

Çekimler başladı
‘Pınar ailemle tanıştı'

‘Pınar ailemle tanıştı'
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
Siyah kuşak Hafsanur

Siyah kuşak Hafsanur
Asistan paniği

Asistan paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes