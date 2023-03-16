Depremden etkilenen İskenderun'da esnafı ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da konteyner kentlerin yapımı sürerken esnaf da açtığı dükkanlarda hizmet veriyor.

Bakan Dönmez, İskenderun'da ayakkabıcılar çarşısı ve sanayi sitesini ziyaret etti. İlk olarak ayakkabıcılar çarşısına gelen Dönmez, burada esnafla çay içti, sohbet etti.

Ardından sanayi sitesine geçen Dönmez, esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Dönmez'in sanayi sitesindeki son durağı ise 2021'de yılın ahisi seçilen Behzat Böke'nin işletmesi oldu.