VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı
Rize'de hafif ticari araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları" paylaşımı
Ukrayna: Sivastopol'deki patlamada 40 bin ton kapasiteli petrol tankları imha edildi
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
İskenderunlu depremzede öğrenciler 'Zelzele' ile hasarı anlık tespit edecek
30 Nisan 2023 Pazar 00:52:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 00:52:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları" paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Barışın Umudu Türkiye!" paylaşımında, "İstanbul Tahıl Anlaşması'nı BM'yle hayata geçirdik. Küresel gıda krizini engelledik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız" mesajıyla Türkiye'nin savaş boyunca girişim ve çabalarını paylaştı.

Çavuşoğlu, savaşın başlamasının ardından iki ülke dışişleri bakanlarını ilk kez Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde müzakere heyetlerine İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, paylaşımında, "İstanbul Tahıl Anlaşması'nı BM'yle hayata geçirdik. Küresel gıda krizini engelledik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılmasını sağladıklarını ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki temasları da kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladıklarını belirtti.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Türkiye istanbul Tahıl Anlaşması
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
Yaza yeni albüm

Yaza yeni albüm
Fahriye dövüşerek zayıflıyor

Fahriye dövüşerek zayıflıyor
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı

Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı
Boz'u yıkan ölüm haberi

Boz'u yıkan ölüm haberi
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX