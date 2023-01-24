VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV'nin senaryosu çöktü...
İP'li komplo teorisyeni sahnede...
Başörtüsüne güvence getiren madde kabul edildi
PKK'lı Kalkan ininden muhalefete seslendi...
24 TV yeni yaşını kutladı... 16 yıldır doğrunun sesi
Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Tertemiz yapana kadar devam!
Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Tatili keyifli geçirtecek 20 öneri
Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir
Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez
Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
DSÖ'den, çocuklarda görülen "öksürük şurubu ölümleri" üzerine acil eylem çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
Putin, Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
24 Ocak 2023 Salı 16:40:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 16:40:00

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Çavuşoğlu'nun buradaki temasları devam ediyor.

Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Taşkent'te ilk Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Zardari'yle görüştük. Gündemimiz ekonomik, savunma işbirliği ve bölgemizdeki gelişmelerdi." ifadelerini kullandı.

Ardından Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Çavuşoğlu, "Saidov'la ekonomi, kültür, eğitim alanlarındaki ilişkilerimiz ile bölgesel işbirliğimizi görüştük." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter paylaşımında ise "Taşkent'te EİT'in gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştük. KKTC'ye her platformda desteğimiz tam." ifadelerine yer verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi , Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Teşkilat Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ile uluslararası kuruluşların yetkilileri katılıyor.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu özbekistan kktc
Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
At çiftliğinde klip çekti

At çiftliğinde klip çekti
Enerjik Seda

Enerjik Seda
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Karne hediyesi

Karne hediyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX