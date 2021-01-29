Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz" ifadesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

3+3 FORMATTA İŞBİRLİĞİ PLANLIYORUZ

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

"BIDEN YÖNETİMİ UMARIM ANLAŞMAYA GERİ DÖNER"

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

KAÇIRILAN MÜRETTEBAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizn tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ise şöyle:

İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini biliyoruz. Bizim için İranlı şirketlerin Türkiye'de varlıkları çok önemlidir. Türk şirketlerini de İran'a bekliyoruz.

"ERDOĞAN'I İRAN'A BEKLİYORUZ"

Cuma namazı sonrası Sayın Erdoğan tarafından kabul edileceğim. Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihi netleştireceğiz.