  • BIST
    1489.95
  • Dolar
    7,3283
  • Euro
    8,8767
  • Altın
    435,9470
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız
Karadeniz'de ipler gerildi!
Merkez Bankası'ndan flaş hamle!
Ubeydullah Dalmış Nereli?
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü!
Ankara merkezli 25 ilde düğmeye basıldı! Büyük operasyon
3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de
Adana'da akılalmaz olay! Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim
Sarı ve turuncu alarm verildi
Bakanlık müjdeyi verdi: Bugün hesaplarda
MGK'dan Sincar ve Akdeniz uyarısı
Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye mutabakatı!
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
'Bernie Sanders' oyuncak bebeği 20 bin dolara satıldı
Pandemide depresyon yüzde 52 arttı
Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor
Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya
Hazal Kaya'dan minnacık ellerle engel yok artık
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan sürprizler yolda
Apple'dan uygulama takibi
Pazar tezgahında 'vasiyet' nöbeti
Mağarada antika sergisi
Köyden ayrılamayan leyleğe Hacı adını verdiler
Kahvehaneye gidemeyince gülle atıyorlar
29 Ocak 2021 Cuma 12:13:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:15:00

Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planladıklarını belirtti. Kaçırılan Türk denizcilerle ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sağlık durumları iyi, güzel haberleri yakında alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz" ifadesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

3+3 FORMATTA İŞBİRLİĞİ PLANLIYORUZ

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

"BIDEN YÖNETİMİ UMARIM ANLAŞMAYA GERİ DÖNER"

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

KAÇIRILAN MÜRETTEBAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizn tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ise şöyle:

İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini biliyoruz. Bizim için İranlı şirketlerin Türkiye'de varlıkları çok önemlidir. Türk şirketlerini de İran'a bekliyoruz.

"ERDOĞAN'I İRAN'A BEKLİYORUZ"

Cuma namazı sonrası Sayın Erdoğan tarafından kabul edileceğim. Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihi netleştireceğiz.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Cevad Zarif Cuma namazı Erdoğan
Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı

Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'

'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Gonca Vuslateri konuşmamakta kararlı

Gonca Vuslateri konuşmamakta kararlı
Göksel: Fethiye'de her şey harika!

Göksel: Fethiye'de her şey harika!
Ivana Sert sevgilisi Sezer Demirci ile evlilik yolunda

Ivana Sert sevgilisi Sezer Demirci ile evlilik yolunda
Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor

Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor
İsmail Hacıoğlu'ndan Cem Karaca'ya selam...

İsmail Hacıoğlu'ndan Cem Karaca'ya selam...
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı

Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim

Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER