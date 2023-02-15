Bakan Çavuşoğlu: Bunlar çirkin iftiralar!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"12 ülke arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar.

Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz.

Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek."

ERMENİSTAN BU ZOR GÜNÜMÜZDE İNSANIMIZA DOSTLUK ELİNİ UZATTI



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ermenistan ülkemize 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. 8 şubattan bu yana Adıyaman'da bir küçük kızımızı ve gencimizi kurtardılar. Canla başla çalıştılar, bunu yaparken ne kadar mutlu olduklarını gördük.

Öte yandan Ermenistan 100 tonluk insani yardım gönderdi. Ermenistan zor günümüzde dayanışma elini uzattı.