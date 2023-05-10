Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi: O zaman reddediyoruz demesi lazım
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 24 TV'de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'in desteği seçimde yaramaz' açıklamasıyla ilgili konuşan Bakan Bozdağ, "O zaman reddediyoruz demesi lazım" dedi. Bakan Bozdağ sözlerini, "Terör örgütleri aleni şekilde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Onları küstürmeden halkı aldatıyorlar. Milletin zekası kendilerinden daha ileride" şeklinde sürdürdü.
Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, 24 TV'de TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan'ın sorularını cevapladı.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Seçim sonucu provokasyonla değişmez
Erzurum'daki olaya karışan kişilerle ilgili adli süreç işliyor. Gaziantep'teki saldırıya ilişkin de gözaltılar var
Bu seçime giderken maalesef bazı siyasilerin de sorumsuz yaklaşımları, tutumları nedeniyle vatandaşlarımız arasında bazı olaylara karışanlar oluyor ve bunu görüyoruz.
Olayların ardında AK Parti'yi arayanlar yanılıyor. Provokasyonlarla seçim sonucunu değiştirmeyi hedefleyenler boşuna kendilerini yoruyorlar. Seçimin sonucu değişmez
Terör örgütleri aleni şekilde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Onları küstürmeden halkı aldatıyorlar. Milletin zekası kendilerinden daha ileride
- Başkan Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı: Seçimden sonra gündeme getireceğiz
- Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi: O zaman reddediyoruz demesi lazım
- Düzce'de Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
- MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Terörist Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi
- Kılıçdaroğlu her fırsatta Batı'ya söz veriyor: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz
- CHP'den Batı'ya ‘Kıbrıs' tavizi!