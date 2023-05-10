Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi: O zaman reddediyoruz demesi lazım

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, 24 TV'de TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan'ın sorularını cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçim sonucu provokasyonla değişmez

Erzurum'daki olaya karışan kişilerle ilgili adli süreç işliyor. Gaziantep'teki saldırıya ilişkin de gözaltılar var

Bu seçime giderken maalesef bazı siyasilerin de sorumsuz yaklaşımları, tutumları nedeniyle vatandaşlarımız arasında bazı olaylara karışanlar oluyor ve bunu görüyoruz.

Olayların ardında AK Parti'yi arayanlar yanılıyor. Provokasyonlarla seçim sonucunu değiştirmeyi hedefleyenler boşuna kendilerini yoruyorlar. Seçimin sonucu değişmez

Terör örgütleri aleni şekilde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Onları küstürmeden halkı aldatıyorlar. Milletin zekası kendilerinden daha ileride