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Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
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05 Ekim 2022 Çarşamba 21:21:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 21:21:00

Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarihte bu çapta bir salgın yok. Salgın tüm dünyayı etkiledi. Uzaktan çalışma gibi 20-25 yıl sonra hayata geçer denen birçok değişim hayata geçirildi. Uzaktan eğitimin bu kadar kitlesel bir düzeye ulaşabileceğini tahmin edemezdik. Pandemi tüm bunları öne çekti.

Milli devletlerin ne kadar önemli olduğu bu dönemde ortaya çıktı. Dünyanın her tarafında hastane önünde ölen insanlar var. Fakat Türk devleti, bu dönemde sosyal devlet vasfını ne kadar öne çıkardığını gösterdi.

Türkiye, bir Türk dünyanın neresinde olursa olsun onun elinden tutuyor. Bu süreçte devlet ve toplum arasında bir güven oluştu. Türkler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendilerini yalnız hissetmiyorlar.

Salgın sürecinden sonra dünyada olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Hammadde kaynaklarının üretim alanlarında sorunlar ortaya çıktı. Bu dönemde ulaşım ve tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıktı. Tüm bunların yoğun olarak yaşanması, dünyanın birçok ülkesinde sorun meydana getirdi. Enflasyon artmaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Vedat Bilgin Salgın süreci Türkiye
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