Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'yi dünyada ilk 5'te olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de partililerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, "Eskişehir'in hak ettiği belediyeciliği, Eskişehir halkının hak ettiği hizmetleri Nebi beyin başkanlığında, ilçe başkanlarımızın da gayretleriyle yerine getireceğiz" dedi.

Eskişehir'deki programlarına Valiliği ziyaret ederek başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda sanayicilerle bir araya geldikten sonra kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bayraktar, son olarak AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'na destek açıklaması yapan Bakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri madeninin Türkiye'yi dünya klasmanında ilk beşe sokacak faaliyetlerden birisi olduğunu söyledi.

"ESKİŞEHİR'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM HEYECANI VAR"

Nebi Hatipoğlu'na destek sağlamak ve onunla beraber sahada olmak için Eskişehir'de olduklarını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün bu ana kadar çok güzel bir program geçirdik. Önce sanayi odasında, ondan sonra da özellikle esnafımızla bir araya geldik ve hakikaten şunu gördük bu ana kadar, inşallah bununla ilgili yanılmayız, Eskişehir'de çok önemli bir değişim ve dönüşüm heyecanı var. Ben bunun bu sefer gerçek olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hepinizin gayretiyle, hepimizin çalışmasıyla bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve Eskişehir'in hak ettiği belediyeciliği, Eskişehir halkının hak ettiği hizmetleri Nebi beyin başkanlığında, ilçe başkanlarımızın da gayretleriyle yerine getireceğiz. Buna yürekten, kalpten inanıyorum. Kendisine ve bütün teşkilatımıza bu anlamda muvaffakiyetler, başarılar diliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN OYUN DEĞİŞTİRİCİ ETKİSİ OLABİLECEK KADAR EHEMMİYETLİ BİR FAALİYET OLACAK"

Beylikova'daki nadir toprak elementleri madeninin Türkiye'yi dünya klasmanında ilk beşe sokacak faaliyetlerden birisi olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Tabii Eskişehir'e gelmemizin birkaç sebebi var. En önemli sebebi elbette ki ifade ettiğim gibi yerel seçimler için hazırlık çalışmaları. Eskişehir bizim için çok önemli bir şehir, çok müstesna bir şehir. Enerji ve maden açısından merkez şehirlerden bir tanesi. Çok önemli maden kaynaklarımız burada. Çok önemli maden işletmelerimiz burada. Buranın istihdamına büyük katkıda bulunuyor bu işletmeler. Ama onun ötesinde geleceğe dönük olarak da özellikle Beylikova'daki keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla hem istihdama çok büyük katkısı olacak hem Eskişehir'e çok büyük katkısı olacak ama inanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu bu Beylikova'daki nadir toprak elementleri madeni Türkiye'yi de açıkçası dünya klasmanında ilk beşe sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Eskişehir'de gerçekleştirdiği programlarda eşlik etti.