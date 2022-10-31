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31 Ekim 2022 Pazartesi 14:21:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 14:21:00

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Kimsenin yararına olmaz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Akar, "Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya'nın ne Ukrayna'nın ne de kimsenin yararına olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoruyla ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi aktardığı toplantıda talimatlar veren Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak." diye konuştu.

Bu sorunun çözümünün önemini dile getiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki görüşmelerine vurgu yapan Akar, "Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz, akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu ile de görüşeceğiz. Biz yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, oluşturulan tahıl koridoru kapsamında şu ana kadar 409 gemiyle yaklaşık 9,3 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından taşındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun devam etmesi lazım. Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya'nın ne Ukrayna'nın ne de kimsenin yararına olacak. Bununla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlarla görüşüp bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz. Bu inisiyatifin askıya alınması tüm insanlığı etkiliyor. Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz. Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz. Bir an önce çatışmanın sona ermesi için de bize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesi lazım."

Öte yandan Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Onur kıtasını selamlayan, şeref defterini imzalayan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı ile göreve başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TAHIL KOLİDORU UKRAYNA RUSYA
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