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04 Ekim 2022 Salı 20:02:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 20:03:00

Bakan Akar'a Azerbaycan'dan madalya

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ordusuna desteğinden dolayı, ülkenin önemli madalyalarından biriyle ödüllendirildi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği başkent Bakü'deki resmi temaslarını sürdürüyor.

Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Akar buradaki ziyaretinin ardından Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na geçti.

Burada düzenlenen törenle, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına, Bakan Akar'a Azerbaycan ordusuna verdiği destekten dolayı, "Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Madalyası" tevcih edildi.

Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın asil Türk milletinin geleceği, güvenliği, refahı için gece-gündüz demeden elbirliğiyle çalıştığını belirtti.

İki ülke arasındaki birlik- beraberliğin tüm Türk dünyasına örnek olacağını vurgulayan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii alanlarında yoğun iş birliğinin bulunduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cenap Prezident İlham Aliyev'in bu konudaki kararlılığına dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Onların çizdikleri çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar kesinlikle saldırgan değil. Herkesin hak ve hukukuna saygılıyız. Burada bir barış ortamının doğmasını arzu ediyoruz. Son yapılan harekat sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cenap Prezident Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz. Bu, bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için önemli bir konu. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler tamamen Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaati esas alınarak yapılıyor. Onlardan ayrı bir şey yapılması asla söz konusu olamaz. Bizim niyetimiz bölgeye barışın, huzurun gelmesi, herkesin refah güven içinde yaşaması."

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin üçüncü taraflar için tehdit olmadığını vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cenap Prezident Aliyev'in kararları kesin; biz kardeşiz, biriz, beraberiz bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar, sözlerinin sonunda 44 gün süren Vatan Muharebesi ile son dönemde sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Guliyev

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev ise "aziz dostum, kardeşim" diye hitap ettiği Milli Savunma Bakanı Akar'ı bakanlığında ağırlamaktan ve madalya tevcihinden şeref duyduğunu belirtti.

Akar'a Azerbaycan ordusuna desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Guliyev, "Burası sizin ikinci vatanınız, eviniz" diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığındaki madalya tevcih törenine Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da katıldı.

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, madalya tevcih töreninin ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Akar, çalışmalara ilişkin Büyükelçi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.

Etiketler : Bakan Akar Milli Savunma madalya
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