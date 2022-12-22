22 Aralık 2022 Perşembe 16:21:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 16:21:00
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul etti
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