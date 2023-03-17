Bakan Akar: PKK destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta düzenlenen "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde konuştu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım."
"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi."
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