VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Doğu Anadolu'nun güneş takip sistemli en büyük güneş enerji santrali açıldı
Başkan Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek
Bakan Dönmez: Türkiye yatırımlarla enerji güvenliğini sağlamıştır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım
Bakan Soylu Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz ile görüştü
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesi istendi
DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde
Türk Kızılaydan Afganlara tekerlekli sandalye desteği
Mesai saatleri dışında muayeneye olanak sağlayan uygulamayla temel tetkikler de yaptırılabilecek
Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Şu anda 19,1 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz"
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz
Eczanelerin karlılığını artırmaya yönelik destekler 5 milyar liraya ulaştı
Bakan Dönme açıkladı! "Teknik olarak mümkün"
İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı
Türkiye ile Kazakistan arasında 6 anlaşma imzalandı
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'...
IFRC ve BM'den "aşırı sıcaklar daha ölümcül felaketlere yol açabilir" uyarısı
Tarama programıyla binlerce bebek ve çocuğun görme kusurları erken teşhis edildi
12 Ekim 2022 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 20:35:00

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konuları ele alındı, Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi AKar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.

Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

UKRAYNA SAVUNMA TEMAS GRUBU TOPLANTISI

Öte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na da katıldı.

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.

Etiketler : Hulusi Akar Jens Stoltenberg NATO Bakan Akar
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
Sırada İzmir

Sırada İzmir
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu
Meşhur eden Instagram mesajı

Meşhur eden Instagram mesajı
Oyun öncesi çay molası

Oyun öncesi çay molası
Kaya'dan Hülya'ya destek

Kaya'dan Hülya'ya destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX