Bakan Akar, Litvanya Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar, Litvanya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi.



Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.