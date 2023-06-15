Bakan Akar, Litvanya Savunma Bakanı ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.
Bu kapsamda Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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